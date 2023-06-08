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Из-за водителя грузовика 20 поселков в Карагандинской области остались без электричества

авария с электричеством Фото: pixabay
Два десятка жилых домов Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов обесточены 8 июня. В Управлении энергетики и ЖКХ области жителям объяснили, что авария произошла по вине рудовоза, который повредил провод высоковольтной линии 110 кВ ГРЭС-2 – Карагайлы, сообщает Zakon.kz.
"8 июня 2023 года в связи с повреждением провода ВЛ 110 кВ ГРЭС-2 – Карагайлы-1,2 вследствие обрыва проезжавшим автотранспортом погашены ПС "Ботакара", ПС "Ульяновка-1", ПС "Ульяновка-2", ПС "Пушкина", ПС "Бабаева", ПС "Корнеевка", ПС "Хорошевская", ПС "Красный Октябрь", ПС "Озерная-1", ПС "Нуркен", ПС "Алыс", ПС "Инталы", ПС "Матак", ПС "Джусалы", ПС "Кузнецкая", ПС "Пролетарка", ПС "Карбышевка", ПС "Каркаралинск", ПС "Карагайлы". Без электроснабжения остались потребители частично Каркаралинского и Бухаржырауского районов", – сообщает Управление энергетики и ЖКХ.

В ведомстве сообщили, что компания "Караганды Жарык" ведет ремонтно-восстановительные работы.

Вместе с тем жители жалуются и на перебои в работе интернета и сотовой связи.

Электричество в дома жителей обещают вернуть в течение суток.

Ранее редакция разбиралась, почему в городах Казахстана наблюдаются перебои с электричеством.

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