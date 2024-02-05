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В Карагандинской области арестовали акима поселка

В Карагандинской области арестовали акима поселка Фото: pexels
Акима поселка имени Мустафина Бухар-Жырауского района в Карагандинской области Кайрата Кусаинова арестовали за пьяное вождение, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Вечерняя Караганда", это произошло ночью 3 февраля на одной из сельских дорог.

В пресс-службе региональной полиции отметили, что за выходные дни задержано 15 водителей в состоянии опьянения.

"Только за выходные дни в областном центре задержано за управление автомашиной в состоянии опьянения 5 водителей. После медицинского освидетельствования, материалы направлены в суд для принятия решения".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что в ночь на 3 февраля сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области в Бухар–Жырауском районе задержана автомашина под управлением 55-летнего водителя.

"При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило среднюю степень состояние алкогольного опьянения. Материал направлен в суд, где его лишили прав на управление транспортных средств на 7 лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Стоит отметить, что Кайрат Кусаинов уже садился пьяным за руль.

25 августа 2018 года его лишили прав на три года. Тогда Кайрат Кусаинов был акимом поселка Кушокы того же Бухар-Жырауского района. Но через два года лишенный прав аким вновь попался полицейским. Он был трезвым, но без водительского удостоверения не имел права управлять машиной.

Также ранее сообщалось об аресте экс-заместителя начальника отдела полиции Буландынского района в Кокшетау. Его подозревают в мошенничестве.

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