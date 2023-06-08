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Токаев обсудил с президентом Азиатского банка развития вопросы финансирования казахстанских проектов

Обсудил с президентом Азиатского банка Фото: akorda.kz
Глава государства провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику нашей страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнерства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.

Ранее президент обсудил реализацию нефтегазовых проектов в стране с Клаудио Дескальци.

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Константин Вноровский
Астана Токаев Касым-Жомарт
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