Токаев обсудил с президентом Азиатского банка развития вопросы финансирования казахстанских проектов

Глава государства провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику нашей страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнерства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.

Ранее президент обсудил реализацию нефтегазовых проектов в стране с Клаудио Дескальци.