О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития
По данным Акорды за 8 ноября 2024 года, глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и его вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов и укрепление национальной финансовой системы.
За период с 1994 по 2024 года АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай и реконструкции дороги Актобе – Кандыагаш.
Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Он сообщил о том, что в Казахстане продолжается работа по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и созданию условий для раскрытия экономического потенциала страны.
Одной из перспективных сфер взаимодействия глава государства назвал декарбонизацию экономики.
Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития
Фото: akorda.kz
Он также заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.
Кроме того, в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов.
Днем ранее, 7 ноября, Токаев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, президент отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
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