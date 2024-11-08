О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 8 ноября 2024 года, глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и его вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов и укрепление национальной финансовой системы.

За период с 1994 по 2024 года АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай и реконструкции дороги Актобе – Кандыагаш.

Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Он сообщил о том, что в Казахстане продолжается работа по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и созданию условий для раскрытия экономического потенциала страны.

Одной из перспективных сфер взаимодействия глава государства назвал декарбонизацию экономики.

Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития

Фото: akorda.kz

Он также заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.

Кроме того, в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов.

Днем ранее, 7 ноября, Токаев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, президент отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.