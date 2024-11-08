Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития

Токаев встретился с президентом Азиатского банка развития, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:09 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 8 ноября 2024 года, глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и его вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов и укрепление национальной финансовой системы.

За период с 1994 по 2024 года АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай и реконструкции дороги Актобе – Кандыагаш.

Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Он сообщил о том, что в Казахстане продолжается работа по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и созданию условий для раскрытия экономического потенциала страны.

Одной из перспективных сфер взаимодействия глава государства назвал декарбонизацию экономики.

Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития

Токаев встретился с президентом Азиатского банка развития, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:09

Фото: akorda.kz

Он также заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.

Кроме того, в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов.

Днем ранее, 7 ноября, Токаев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, президент отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Читайте также

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Нового акима выберут в Талгаре: названа дата
Анастасия Московчук
Азиатский банк развития Банки Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: