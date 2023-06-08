Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана

Согласно информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана 9 июня ожидается резкая смена погоды – гроза, град, шквал, пыльная буря и сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на востоке, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь.

"На севере, востоке, юге области – гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

Утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Костанае ожидается гроза.



Днем в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке. В горных районах области до 20 м/с, с порывами 23 м/с.

Днем на большей части области сохраняется сильная жара +37+42°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-западный, с порывами до 20 м/с. Также сохранится сильная жара +38+40°С и высокая пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке, юге Атырауской области и на большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Улытауской области – гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области с порывами до 20 м/с. В центре области и в Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный с порывами 17-22 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области также синоптики прогнозирую грозы.

"На севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане – ветер северо-западный, утром и днем с порывами до 20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза, ветер западный 15-20 м/с. На юге области – сильная жара до 38°С. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Семее ожидается гроза. Ветер западный, днем при грозе с порывами до 20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области и в Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность до 11 июня.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, временами с порывами до 25 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35°С. На западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются гроза, град.



На западе, юге Павлодарской области синоптики прогнозируют временами сильный дождь, грозу, шквал. Днем на юге, в центре области – град, пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, днем юге области 15-20, порывы будут достигать 25 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре ожидаются днем гроза, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37°С. На северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Усть-Каменогорске сохранится сильная жара +35+37°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев об очень сильной жаре, дожде и пыльной буре 9 июня.