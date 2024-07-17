Синоптики объявили штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана

Из-за резкой смены погоды на большей части страны на 18 июля РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. Казахстанцев ожидают грозы, град, шквалистый ветер, а также сильная жара и высокая пожароопасность, сообщает Zakon.kz.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, град. На севере, юге, в предгорных, горных районах области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве утром и днем временами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 18-23 м/с.

Днем в горных районах области Жетысуской области ожидаются сильный дождь, град. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидается гроза. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане также прогнозируется гроза.



Ночью на западе, юге, в центре, днем на севере, в центре Абайской области синоптики обещают временами сильный дождь. Ночью на западе, юге, в центре области ожидается гроза, днем – гроза, на севере, в центре области – град, шквал. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Семее днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем – гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. По области и в городе Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области также прогнозируется непогода. Ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

"В пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с". РГП "Казгидромет"

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара до +37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем ожидается сильная жара до +36°C, также сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области – град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, шквал, днем – град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске синоптики прогнозируют грозу, днем – шквал, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в центре, на востоке, юге Кызылординской области и Кызылорде ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре прогнозируется гроза.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35°C. На западе, юге, севере области высокая пожарная опасность.

В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области – гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау по прогнозу осадки с грозами.



На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане – гроза.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Караганде днем ожидаются временами сильный дождь с грозой, град, шквал.



Ранее синоптики сообщили, что июнь в этом году стал самым жарким за 18 лет в Казахстане.