Назван предварительный виновник взрыва в Жанаозене и гибели людей

Спецкомиссия привела предварительные данные, что виновником взрыва в Жанаозена стал владелец соседней квартиры. Но с этой версией не согласны жильцы дома, сообщает Zakon.kz.

Результаты расследования спецкомиссии предполагают, что утечка газа могла произойти в жилом помещении другой квартиры. Но пострадавшие уверены, что проблема кроется в дефекте подземных труб, и требуют провести повторную экспертизу, передает Almaty.tv.

Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме второго микрорайона города Жанаозена утром 17 апреля 2023 года. Погибли четыре человека и 13 пострадали. Среди них – Баймагамбет Доскарин, получивший ожог свыше 45% поверхности тела. В трагическом инциденте обвиняют именно его.

"Я питаюсь два раза в день: утром и вечером. Живу один. Кран перекрыт. Взрыв прогремел после четырех утра. Говорят, утечка произошла в моей квартире, но как такое возможно? Я бы тогда первым умер. А от нашего дома и вовсе ничего не осталось". Баймагамбет Доскарин

Другой житель города, Нурлан Исатаев, рассказывает, что ранее около дома проводились ремонтные работы, в результате чего в земле обнаружили большую трубу, а чуть глубже трубу поменьше. Большая придавила маленькую, что и привело к взрыву.



В местной администрации заверили, что расследование продолжается. Однако специалисты, проводившие экспертизу, дефектов в подземных трубах не обнаружили.

"По словам жителей, в подвале скопился газ. Есть вывод, что через дымоходы и канализационные трубы он добрался до верхних этажей. И взрыв произошел после того, как включили свет. Но найти связь между домом и локализацией пока не удалось", – сообщил заместитель акима города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев.

К тому же акимат для оценки места ЧП пригласил независимого эксперта из столицы, а жители написали письмо в МЧС.

Ранее в МЧС РК уже приводили данные, что предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси.