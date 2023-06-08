В Астане частично перекроют улицу Рахимова
Фото: Zakon.kz
В Астане ведутся ремонтные работы по улице С. Рахимова, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата столицы, будет проведен средний ремонт.
В связи с этим в вечернее время с 8 по 18 июня текущего года будет частично перекрываться движение для автотранспортных средств на участке от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.
6 июня на ремонт перекрыли участок улицы Жангельдина в Астане.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ