В Астане частично перекроют улицу Рахимова

Как передает официальный сайт акимата столицы, будет проведен средний ремонт.

В связи с этим в вечернее время с 8 по 18 июня текущего года будет частично перекрываться движение для автотранспортных средств на участке от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина.