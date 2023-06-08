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В Астане частично перекроют улицу Рахимова

В Астане частично перекроют улицу Рахимова Фото: Zakon.kz
В Астане ведутся ремонтные работы по улице С. Рахимова, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата столицы, будет проведен средний ремонт.

В связи с этим в вечернее время с 8 по 18 июня текущего года будет частично перекрываться движение для автотранспортных средств на участке от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

6 июня на ремонт перекрыли участок улицы Жангельдина в Астане.

Константин Вноровский
Астана
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