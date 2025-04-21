Улицу перекроют в Астане на неделю

В Астане продолжают перекрывать дороги в рамках ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры от 21 апреля 2025 года, начинаются работы по среднему ремонту ул. Сарыбулак на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Маскеу.

Фото: акимат Астаны

"В связи с этим с 21 по 28 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сообщили в управлении.

20 апреля сообщалось о том, что участок по улице Ш. Бокеева от ул. Окжетпес до тупика перекроют на 10 дней.