Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пассажирский поезд в Алматы сошел с рельсов

Едва не сошел с рельсов в Алматы Фото: railways.kz
В Алматы на станции Алматы-2 у одного из вагонов поезда произошло смещение колесной пары, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" заверили, что никто при инциденте не пострадал.

"8 июня т.г. в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров в поезде не было".

Оперативно был организован другой состав, который был отправлен по расписанию.


Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

11 мая стало известно, что в отношении КТЖ начато расследование.

Читайте также

Отвалившаяся плитка едва не упала на ребенка в Астане

Назван предварительный виновник взрыва в Жанаозене и гибели людей

Лопнувшее колесо грузовика стало причиной массового ДТП на Капчагайской трассе

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления