Пассажирский поезд в Алматы сошел с рельсов
Фото: railways.kz
В Алматы на станции Алматы-2 у одного из вагонов поезда произошло смещение колесной пары, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" заверили, что никто при инциденте не пострадал.
"8 июня т.г. в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров в поезде не было".
Оперативно был организован другой состав, который был отправлен по расписанию.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.
11 мая стало известно, что в отношении КТЖ начато расследование.
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