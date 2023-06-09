В акимате Актобе объяснили покупку губок для чистки обуви

В акимате города Актобе закупили 200 губок для чистки сапог и туфлей. На это было потрачено 99 тыс. тенге из бюджета. Удивленным горожанам в акимате дали объяснение, сообщает Zakon.kz.

По словам чиновников, использоваться покупка будет только для высоких гостей, передает КТК.

Актобе город пыльный и обувь членов правительственных и иностранных делегаций теряет свой блеск. К тому же сумма, как утверждается, потрачена небольшая – всего 99 тысяч тенге. Ранее актюбинцев удивило другое приобретение чиновников – 50 зонтов. Оказалось, это тоже необходимая покупка – чтобы высокопоставленные особы укрывались от солнца и дождя во время официальных мероприятий.

"В связи с непогодными условиями. У нас делегации выезжают за пределы города. 200 губок, грубо, на два года нам хватает. Периодически – через два года – они и в предыдущие года приобретались. Одна губка стоит 458 тенге, если не ошибаюсь". Зам. руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рыскельдин

Ранее чиновники Акмолинской области комментировали "продажу" озера Мортык за 700 тысяч тенге.