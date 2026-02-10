Акимат объяснил спуск государственного флага в Актобе

Пресс-служба акимата Актобе выступила с разъяснительным комментарием, озвучив причину временного спуска государственного флага, сообщает Zakon.kz.

Обращение к жителям города было размещено сегодня, 10 февраля 2026 года, в социальных сетях городского ведомства.

"В связи с усилением ветра в Актобе будет временно спущен государственный флаг, установленный в Центральном парке имени Первого Президента РК". Пресс-служба акимата Актобе

Данная мера, как уточнили в акимате, принята для обеспечения сохранности флагштока и полотна до улучшения погодных условий.

Известно, что в среду, 11 февраля, в городе и области объявлено штормовое предупреждение. Так, по прогнозу РГП "Казгидромет", ночью на западе и севере Актюбинской области ожидается небольшой снег, а на севере и востоке региона – низовая метель. Ветер западный, ночью на севере и востоке области порывы достигнут 15-20 м/с.

В Актобе 11 февраля также ожидается небольшой снег, ночью – низовая метель. Порывы западного ветра будут достигать 15 м/с.

Ранее мы уже рассказывали, что снегопад и сильный ветер спровоцировали массовое и смертельное дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на трассе в Актюбинской области.