Две фуры столкнулись на границе Казахстана и РФ

На посту "Сырым" пропускном пункте Казахстана на границе с Россией в Западно-Казахстанской области столкнулись две фуры. Пострадал мужчина, сообщает Zakon.kz.

8 июня в 19:11 на посту "Сырым", что находится на границе Западно-Казахстанской области и России, произошла авария между двумя большегрузами. Об этом пишет Мой город со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По данным управления здравоохранения региона, в аварии пострадал 48-летний мужчина, которого на месте осмотрел прибывший сельский врач. От медицинской помощи пострадавший отказался, но затем обратился в городскую больницу Уральска, где был госпитализирован в отделение политравмы.

Ранее на Капчагайской трассе у большегруза лопнуло колесо, что спровоцировало массовое ДТП. В аварии пострадали четыре человека, в том числе маленькие дети.