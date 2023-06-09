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Экологи проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после производственной аварии

Экологи проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после производственной аварии Фото: e-gov.kz
Специалисты департамента экологии Карагандинской области проверят работу предприятия после выброса горящего кокса в доменном цеху, сообщает Zakon.kz.

В департаменте экологии Карагандинской области рассказали, что по факту выброса горящего кокса в доменном цеху предприятия АрселорМиттал Темиртау" назначена проверка. Специалистам предстоит выяснить причины и последствия произошедшего инцидента, пишет E-Karaganda.

Производственный инцидент на предприятии Темиртау случился вечером 7 июня. В фурменной зоне доменной печи №3 произошло выдавливание фурмы с выбросом горящего кокса. Это привело к пожару, но вскоре последствия были устранены и в тот же вечер доменную печь подготовили к запуску.

При производственном инциденте никто не пострадал. Не сказалось случившееся и на графике работников предприятия.

Ранее стало известно, что в период с 05.09.2022 по 03.10.2022 в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау" была проведена внеплановая проверка, проведенная в рамках исполнения программы "Дорожная карта" по всем действующим цехам предприятия. На руководство предприятия был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму 1 207 287 661 тенге.

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