Экологи проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после производственной аварии
В департаменте экологии Карагандинской области рассказали, что по факту выброса горящего кокса в доменном цеху предприятия АрселорМиттал Темиртау" назначена проверка. Специалистам предстоит выяснить причины и последствия произошедшего инцидента, пишет E-Karaganda.
Производственный инцидент на предприятии Темиртау случился вечером 7 июня. В фурменной зоне доменной печи №3 произошло выдавливание фурмы с выбросом горящего кокса. Это привело к пожару, но вскоре последствия были устранены и в тот же вечер доменную печь подготовили к запуску.
При производственном инциденте никто не пострадал. Не сказалось случившееся и на графике работников предприятия.
Ранее стало известно, что в период с 05.09.2022 по 03.10.2022 в отношении АО "АрселорМиттал
Темиртау" была проведена внеплановая проверка, проведенная в рамках
исполнения программы "Дорожная карта" по всем действующим цехам
предприятия. На руководство предприятия был наложен административный
штраф за нарушение экологического законодательства на сумму 1 207 287
661 тенге.