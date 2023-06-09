Жительница Костаная вовлекала студенток в проституцию

39-летняя женщина предлагала студенткам колледжей Костаная работу массажисток, а затем вовлекала их в сферу интимных услуг. Подозреваемой грозит три года тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В Костанае 39-летняя женщина придумала схему заработка. Она через соцсети и мессенджеры находила студенток колледжей, который предлагала работу массажисток. После того, как девушка проходила собеседование, ей сообщали, что она будет работать проституткой, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Полицейским удалось выявить всю схему работы подозреваемой. В ведомстве уточняют, что таким образом женщине удалось вовлечь в проституцию 10 студенток.

"В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания были изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге и 8 тысяч российских рублей". Пресс-служба ДП Костанайской области

В полиции завели уголовное дело по статье 308 УК РК, "Вовлечение в занятие проституцией". Согласно нормам закона, подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

6 июня в МВД рассказали о задержании в Алматы 25-летней сводницы, которая вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам.