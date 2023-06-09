Оперная певица исполнила песню Димаша на песенном конкурсе

На вокальном конкурсе "Голос Чили" кубинская певица Зойлин Ибарра выступила с песней в исполнении Димаша Кудайбергена "SOS d’un terrien détresse". Композицию она спела на испанском языке, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале конкурса исполнителей "Голос Чили", который прошел 6 июня, кубинская оперная певица Зойлин Ибарра выступила с композицией "SOS d’un terrien détresse" в исполнении Димаша, сообщает официальный сайт казахстанской звезды.

"Димаш – один из самых удивительных исполнителей в мире, который поражает всех своим большим вокальным диапазоном. Обычно в песнях две-три октавы, но в этой композиции у Димаша ноты в пять октав! Для меня это был большой вызов", – прокомментировала свой выбор певица.

Члены жюри подчеркнули сложность исполнения этой композиции именно в интерпретации Димаша, а также добавили, что в Чили действительно очень много поклонников его творчества.

24 мая, в день своего рождения, звезда казахстанской и мировой эстрады Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию Omir. Как рассказал исполнитель, песню он посвятил своим поклонникам. Позднее песня прозвучала на волнах популярного японского радио.

