Оперная певица исполнила песню Димаша на песенном конкурсе
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash/
На вокальном конкурсе "Голос Чили" кубинская певица Зойлин Ибарра выступила с песней в исполнении Димаша Кудайбергена "SOS d’un terrien détresse". Композицию она спела на испанском языке, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале конкурса исполнителей "Голос Чили", который прошел 6 июня, кубинская оперная певица Зойлин Ибарра выступила с композицией "SOS d’un terrien détresse" в исполнении Димаша, сообщает официальный сайт казахстанской звезды.
"Димаш – один из самых удивительных исполнителей в мире, который поражает всех своим большим вокальным диапазоном. Обычно в песнях две-три октавы, но в этой композиции у Димаша ноты в пять октав! Для меня это был большой вызов", – прокомментировала свой выбор певица.
Члены жюри подчеркнули сложность исполнения этой композиции именно в интерпретации Димаша, а также добавили, что в Чили действительно очень много поклонников его творчества.
24 мая, в день
своего рождения, звезда казахстанской
и мировой эстрады Димаш Кудайберген
представил новую музыкальную композицию
Omir. Как рассказал исполнитель, песню он
посвятил своим поклонникам. Позднее песня прозвучала на волнах популярного японского радио.
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