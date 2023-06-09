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Директора водоканала Уральска оштрафовали за нарушение правил госзакупа

Директора водоканала Уральска оштрафовали за нарушение правил госзакупа Фото: Zakon.kz
Директора предприятия "Батыс су арнасы" Ануара Аркенова суд оштрафовал за приобретение услуг из одного источника, что является нарушением принципа государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга госзакупок, совершаемых предприятиями Западно-Казахстанской области, нарушение со стороны директора водоканала выявили специалисты департамента внутреннего госаудита, пишет Мой город.

Дело было передано в суд Уральска, где его рассмотрели по статье 207 КоАП РК "Нарушение закона о государственных закупках". Из материалов следует, что 13 февраля этого года ТОО "Батыс су арнасы" заключает два договора о госзакупках на сумму 162 тысяч тенге и 163 тысяч тенге с ИП WEST на приобретение услуги по сопровождению программы "1С Предприятие".

"Суд пришел к выводу о рассмотрении дела без его участия. Рассмотрев дело, суд установил, что ТОО "Батыс су арнасы" неправомерно заключило два договора о государственных закупках, которые подписаны генеральным директором товарищества Ануаром Аркеновым", – сказано в постановлении суда.

Директору водоканала Уральска присудили штраф в 483 тысячи тенге.

Ранее жителей Актобе возмутила покупка губок для обуви на 99 тысяч тенге, которую затеял местный акимат. Как рассказали чиновники жителям города, использовать губки для чистки туфлей и сапог будут только высокие гости.

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