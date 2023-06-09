Директора водоканала Уральска оштрафовали за нарушение правил госзакупа

Директора предприятия "Батыс су арнасы" Ануара Аркенова суд оштрафовал за приобретение услуг из одного источника, что является нарушением принципа государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга госзакупок, совершаемых предприятиями Западно-Казахстанской области, нарушение со стороны директора водоканала выявили специалисты департамента внутреннего госаудита, пишет Мой город.

Дело было передано в суд Уральска, где его рассмотрели по статье 207 КоАП РК "Нарушение закона о государственных закупках". Из материалов следует, что 13 февраля этого года ТОО "Батыс су арнасы" заключает два договора о госзакупках на сумму 162 тысяч тенге и 163 тысяч тенге с ИП WEST на приобретение услуги по сопровождению программы "1С Предприятие".

"Суд пришел к выводу о рассмотрении дела без его участия. Рассмотрев дело, суд установил, что ТОО "Батыс су арнасы" неправомерно заключило два договора о государственных закупках, которые подписаны генеральным директором товарищества Ануаром Аркеновым", – сказано в постановлении суда.

Директору водоканала Уральска присудили штраф в 483 тысячи тенге.

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