Сенсационный полуфинал состоялся на корте "Ролан Гаррос"
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Сенсационно прошел полуфинальный матч первенства "Ролан Гаррос", когда на корте встретились беларуска Анна Соболенко и чешская спортсменка Каролина Мухова. Третий сет, который беларуская теннисистка вела со счетом 5:2 не принес весомого результата.
Игра закончилась уверенной победой Каролины Муховой. Игра, длившаяся 3 часа и 17 минут, закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
В финале Мухова сыграет с победителем другого полуфинального матча Игой Швентек из Польши.
Twists and turns at every corner 👀— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023
Catch up on the Highlights of the Day by @emirates from Karolina Muchova's thrilling semifinal win over world No.2 Aryna Sabalenka.#FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/ocCeEzWWnK
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