Сенсационный полуфинал состоялся на корте "Ролан Гаррос"

Сенсационно прошел полуфинальный матч первенства "Ролан Гаррос", когда на корте встретились беларуска Анна Соболенко и чешская спортсменка Каролина Мухова. Третий сет, который беларуская теннисистка вела со счетом 5:2 не принес весомого результата.

Игра закончилась уверенной победой Каролины Муховой. Игра, длившаяся 3 часа и 17 минут, закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В финале Мухова сыграет с победителем другого полуфинального матча Игой Швентек из Польши.

