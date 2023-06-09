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Сенсационный полуфинал состоялся на корте "Ролан Гаррос"

Сенсационный полуфинал состоялся на корте "Ролан Гаррос" Фото: Тwitter/rolandgarros
Вторая ракетка мира Анна Соболенко не смогла одолеть в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Мухову, которая располагается на 43-м месте мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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Сенсационно прошел полуфинальный матч первенства "Ролан Гаррос", когда на корте встретились беларуска Анна Соболенко и чешская спортсменка Каролина Мухова. Третий сет, который беларуская теннисистка вела со счетом 5:2 не принес весомого результата.

Игра закончилась уверенной победой Каролины Муховой. Игра, длившаяся 3 часа и 17 минут, закончилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В финале Мухова сыграет с победителем другого полуфинального матча Игой Швентек из Польши.

Ранее казахстанские теннисисты Аружан Сагандыкова и Михаил Кукушкин пробились в третий круг соревнований из серии ITF и ATP, которые проходят на кортах Таиланда и США

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