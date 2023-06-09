Отравление сидром: число пострадавших в России превысило сотню

В российских городах количество людей, отравившихся суррогатным сидром увеличилось до 101 человека, 31 человек скончался, сообщает Zakon.kz.

По последним данным министерства здравоохранения Российской Федерации, число людей в различных регионах страны, отравившихся суррогатным сидром, увеличилось до 101 человека. Число людей, погибших после употребления кустарного напитка достигло 31. Об этом пишут РИА Новости.

"Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина". Пресс-служба министерства здравоохранения РФ

Лечение в больницах продолжают получать десятки людей. Из них четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, в тяжелом – 24 человека.

6 июня стало известно, что 33 человека в разных регионах России отравились разливным напитком сидр. Как оказалось, кустарно его производит житель Самарской области, затем поставлял в продажу. Известно, что отравление суррогатом получили жители в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии.

В Казахстане санврачи приняли решение изъять напиток из продажи из-за угрозы отравления. Однако позже выяснилось, что сидр под такой торговой маркой в Казахстан не ввозили.