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Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области

Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
В селе Таукент Туркестанской области пятилетний малыш выпал из окна пятого этажа и скончался от травм, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Туркестанской области, пятилетний ребенок остался без присмотра родителей. Травмы, полученные при падении, привели к гибели малыша.

Случай стал вторым за последние сутки в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

За этот же период в Жезказгане двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего малыша госпитализировали. У него диагностировали травмы средней тяжести. Ребенок также остался без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают о мерах безопасности, которые следует соблюдать взрослым в летний период, когда открыты окна.


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Фото: пресс-служба МЧС РК


Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

6 июня в Усть-Каменогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в ЖК Riviera Residence.

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Мария Мельникова
МЧС РК Жезказган Туркестанская область
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