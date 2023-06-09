Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области

В селе Таукент Туркестанской области пятилетний малыш выпал из окна пятого этажа и скончался от травм, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Туркестанской области, пятилетний ребенок остался без присмотра родителей. Травмы, полученные при падении, привели к гибели малыша.

Случай стал вторым за последние сутки в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

За этот же период в Жезказгане двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего малыша госпитализировали. У него диагностировали травмы средней тяжести. Ребенок также остался без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают о мерах безопасности, которые следует соблюдать взрослым в летний период, когда открыты окна.





Фото: пресс-служба МЧС РК





Фото: пресс-служба МЧС РК

6 июня в Усть-Каменогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в ЖК Riviera Residence.

