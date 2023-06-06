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В Усть-Каменогорске погиб трехлетний малыш, выпав из окна

В Усть-Каменогорске погиб трезлетний ребенок, выпав из окна Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в ЖК "Riviera Residence", сообщает Zakon.kz.

"Из окна пятого этажа жилого дома по неосторожности выпал трехлетний ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", — рассказали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Другие подробности не сообщаются.

30 мая четырехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа в Павлодаре и остался жив, ребенка доставили в реанимацию.

По словам медиков, его состояние крайне тяжелое за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени и других тяжелых повреждений.

21 мая в Павлодаре шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома и погиб от полученных травм на месте.

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Лариса Черненко
Усть-Каменогорск
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