В Усть-Каменогорске погиб трехлетний малыш, выпав из окна
"Из окна пятого этажа жилого дома по неосторожности выпал трехлетний ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", — рассказали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
Другие подробности не сообщаются.
30 мая четырехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа в Павлодаре и остался жив, ребенка доставили в реанимацию.
По словам медиков, его состояние крайне тяжелое за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени и других тяжелых повреждений.
21 мая в Павлодаре шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома и погиб от полученных травм на месте.