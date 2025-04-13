Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Павлодаре

Фото: unsplash

В Павлодаре из окна квартиры, которая находится на пятом этаже, выпал двухлетний ребенок. Сейчас малыш находится в коме, за его жизнь борются медики, передает Zakon.kz.

Трагический случай произошел сегодня, 13 апреля. Об этом рассказала региональный уполномоченный по делам ребенка Сауле Шакенева. "Сегодня, 13 апреля, в Павлодаре мальчик выпал из окна пятого окна, находясь в гостях. Со множественными травмами в тяжелом состоянии его поместили в реанимационное отделение детской областной больницы. В этом году в области это первый случай падения из окон детей", – сообщила омбудсмен. Малыша, которому два года и 11 месяцев, доставили на карете скорой помощи в областную детскую больницу. "У мальчика диагностировали кататравму, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга и другие повреждения. В данный момент обследование продолжается", – рассказали в медицинском учреждении. Ранее медики Астаны обратились к жителям столицы и всем казахстанцам из-за участившихся случаев выпадения детей из окон, которые происходят в любое время года, даже зимой.

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