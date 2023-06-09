Врачи из Каскелена спасли младенца, оставленного в бэби-боксе

Врачи Карасайской многопрофильной межрайонной больницы в Алматинской области спасли жизнь младенца, которого 21 марта 2023 года оставили в бэби-боксе, сообщает Zakon.kz.

По данным врачей, как только ребенка оставили – прозвенел сигнал.

"Врачи доставили малыша в приемный покой, далее ребенка обследовали врачи-неонатологи и назначили курс лечения. В бэби-боксе также оставили документы", – отмечают специалисты.

4 апреля после курса лечения малыша направили в детский дом в поселке Шелек.

Стоит отметить, что за последние годы в казахстанских СМИ и соцсетях публиковали информацию о найденных новорожденных в мусорных баках, туалетах, на стройплощадках и в других местах, где малышам невозможно выжить.

Такие бэби-боксы дают шанс на выживание. По словам авторов проекта, матери гарантирована анонимность. Кроме этого, у них остается возможность вернуть малыша – до того, как ребенка усыновят.

Бэби-боксы используют в Германии, Италии, Швейцарии, Латвии, Чехии, Японии, России, Словакии и ЮАР.

24 мая 2023 года стало известно, что врачи клинической больницы №4 спасли мужчину, который получил ожог 94% поверхности тела. Он смог вернуться домой спустя 53 дня.