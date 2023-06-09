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В Астане арестовали экс-сотрудника прокуратуры и командира роты дорожной полиции

В Астане арестовали экс-сотрудника прокуратуры и командира роты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении командира роты дорожно-патрульной службы, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника Управления материально-технического обеспечения при прокуратуре за положительное решение по гражданскому делу.

"Ранее мужчина в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, в период совершения преступления был безработным", – говорится в сообщении. 

8 июня с санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу.

Как отметили в ведомстве, досудебное расследование продолжается.

Ранее в  Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД. Их подозревают в растрате. 

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Анастасия Стативкина
Антикор Астана
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