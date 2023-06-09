Куантыров о санкциях: Конфликт не наш, мы должны развиваться дальше

Министр национальной экономики Алибек Куантыров 9 июня высказался о том, как реагируют инвесторы на вероятность наложения вторичных санкций на Казахстан из-за интенсивной торговли с Россией, передает Zakon.kz.

Глава Минэкономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в рамках Международного форума Астана прокомментировал реакцию крупных инвесторов на то, что Казахстан может оказаться под угрозой вторичных санкций.

"Если вы видите таких топовых участников, которые приезжают (на AIF. – Прим. ред.), то, я думаю, их это не пугает. Они бы не приехали, если бы не хотели связывать себя со страной, на которую могут быть наложены санкции". Алибек Куантыров

Министр подчеркнул, что вторичные санкции пока только гипотетические. И они, в теории, могут быть наложены даже на ту страну, которая сама накладывает санкции, либо на ее резидентов.

"Мы ведем конструктивный диалог со всеми странами, как с теми, на кого наложили санкции, так и с теми, кто эти санкции накладывает. Мы всем говорим: "Слушайте, ну у нас география такая. И вообще, санкции накладываете вы, а страдаем мы. Давайте работать так, чтобы как минимум не страдать. И минимизировать потери. Чисто прагматично – конфликт не наш. Мы должны дальше развиваться". Алибек Куантыров

Глава Минэкономики еще раз подтвердил заявление о том, что Казахстан не будет территорией для обхода санкций. При этом страна продолжит торговать с крупнейшими партнерами, но не санкционными товарами.

20 мая 2023 года стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против 90 компаний по всему миру. По словам главы Еврокомиссии, попытки обойти санкции необязательно предпринимают третьи государства, часто это делают работающие в них компании. Поэтому в новом пакете санкций есть решение, чтобы Брюссель мог вводить ограничительные меры против таких фирм вне зависимости от того, где они расположены.