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Куантыров: Нет ни одной казахстанской компании под санкциями

Куантыров: Нет ни одной казахстанской компании под санкциями Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря 2023 года ответил на вопросы журналистов о санкциях в отношении отечественных компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров заявил, что компания Elem Group не находится под санкциями, просто в отношении нее введены определенные ограничения Минторговли США.

"Это не санкционная компания, не под вторичными санкциями. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями. Работа соответствующая проводится. И в принципе, компании понимают, что они могут в случае каких-то незаконных действий подпасть под вторичные санкции. Конечно, такого бы не хотелось. Работа соответствующая проводится с нашими партнерами, в том числе на евразийском континенте. Россия – наш стратегический торговый партнер, и с ней мы тоже работаем", – заверил глава МНЭ.

В целом, ситуация в Казахстане оценивается как "чистая".

"Нет ни одной активной казахстанской компании, которая бы попала под вторичные санкции, у нас в этом плане поле чистое", – резюмировал Куантыров. 

9 июня 2023 года министр национальной экономики Алибек Куантыров  высказался о том, как реагируют инвесторы на вероятность наложения вторичных санкций на Казахстан из-за интенсивной торговли с Россией.

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