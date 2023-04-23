В Жаркенте трое мужчин вымогали деньги у бизнесмена

Задержана преступная группа, вымогавшая деньги у бизнесмена в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Задержание произвели в Жаркенте, где подозреваемые вымогали у местного предпринимателя 15 тысяч китайских юаней. В операции участвовали оперативники УБОП и бойцы спецназа.

"Группа состояла из трех мужчин. Один является жителем Алматы, второй – из Алматинской области, третий – из Жетысуской области. Задержаны они были при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят пистолет (сигнальный) с 13-ю патронами, калибра 9 мм", – сообщил начальник УБОП ДП области Саркытбай Кусаинов.

Расследование по факту проводится согласно ст. 194 УК РК "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Жетысуской области двое мужчин напали на женщину в ее доме и ограбили на 22 млн тенге.

