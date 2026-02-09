#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Происшествия

20 млн тенге вымогали у казахстанского предпринимателя

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 10:44 Фото: pexels
В Шымкенте задержан подозреваемый, вымогавший у местного предпринимателя 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Полиция пресекла факт вымогательства крупной суммы денег у местного предпринимателя. Установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал "организовать проверки" со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 млн тенге. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС".

Отмечается, что по факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Ни одно лицо не вправе требовать деньги под угрозами проверок, распространения информации или давления на бизнес. При подобных попытках необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

3 февраля 2026 года в КНБ подтвердили задержание предполагаемого лидера ОПГ "Кропаль" Асылбека Тулетпекова. В распространенной в соцсетях информации отмечалось, что он подозревается в вымогательстве (ст. 194 УК РК).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Атырау у предпринимателей вымогали 10 миллионов тенге
22:01, 06 декабря 2023
В Атырау у предпринимателей вымогали 10 миллионов тенге
Спецоперация в Алматы: задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге
11:34, 09 июня 2023
Спецоперация в Алматы: задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге
В Атырау вымогали 7 миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер
23:08, 09 января 2024
В Атырау вымогали 7 миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: