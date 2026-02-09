20 млн тенге вымогали у казахстанского предпринимателя

В Шымкенте задержан подозреваемый, вымогавший у местного предпринимателя 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Полиция пресекла факт вымогательства крупной суммы денег у местного предпринимателя. Установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал "организовать проверки" со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 млн тенге. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС".

Отмечается, что по факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Ни одно лицо не вправе требовать деньги под угрозами проверок, распространения информации или давления на бизнес. При подобных попытках необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

3 февраля 2026 года в КНБ подтвердили задержание предполагаемого лидера ОПГ "Кропаль" Асылбека Тулетпекова. В распространенной в соцсетях информации отмечалось, что он подозревается в вымогательстве (ст. 194 УК РК).