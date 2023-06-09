Сам себе управдом: законы, которые должны знать собственники в многоквартирном доме

Сфера жилищного законодательства, касающаяся деятельности КСК, ОСИ, ПТ и т.п., распылена во множестве законов. В будущем для удобства обращения обещают создать Жилищный кодекс. А пока юрист Сайкен Айсин сделал список из 31 НПА, регулирующих правовые отношения в этой сфере, пишет Zakon.kz.

Управдом – это профессия, требующая знания законов. Председатель КСК, ОСИ и любой другой разрешенной формы управления многоквартирного дома должен этой специальности учиться, утверждают участники рабочей группы по законопроекту поправок в жилищное законодательство. Прорывная идея прозвучала на заседании Общественной палаты при Мажилисе. Мало того, есть предложение разбросанные в разных документах нормы, регулирующие жилищные отношения, объединить в единый свод законов.

Ну а пока соответствующей специальности еще не учат в колледжах, а Жилищный кодекс лишь в планах, на помощь управдомам пришли юристы. Сайкен Айсин, кандидат юридических наук, профессор КУАМ, руководитель компании Асе Adviser взял на себя труд составить список актуальных нормативных правовых актов РК, в той или иной мере регулирующих жилищную сферу, когда речь идет об объектах кондоминиума. То есть правовых отношениях, которые складываются между собственниками имущества в многоквартирном доме и окружающим миром.

К слову, этот перечень НПА может быть полезен не только председателям и бухгалтерам, но и всем собственникам квартир, а равно нежилых помещений: парковок и кладовок. Для удобства пользования в списке даются ссылки на соответствующие НПА, размещенные в информационной системе "Параграф".

Кодексы – 5

Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 года;

Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года;

Кодекс об административных правонарушениях РК от 5 июля 2014 года;

Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года;

Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года.

Законы – 4

"О жилищных отношениях", Закон РК от 16 апреля 1997 года;

"Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", Закон РК от 16 июля 2001 года;

"О государственном аудите и финансовом контроле", Закон РК от 12 ноября 2015 года;

"О персональных данных и их защите", Закон РК от 21 мая 2013 года.

Указ президента

"О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК", Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229.

Постановления правительства – 3

"Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях", Постановление Правительства РК от 31 октября 2018 года № 703;

"Об утверждении Правил и критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении", Постановление Правительства РК от 12 апреля 2021 года № 234;

"Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении", Постановление Правительства РК от 6 мая 2021 года № 305.

Приказы МЮ, МИИР и МНЭ – 11

"Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", Приказ и.о. Министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66.

"Об утверждении Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума", Приказ Министра национальной экономики РК от 19 февраля 2015 года № 108;

"Об утверждении Правил принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также типовые формы протоколов собрания", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 марта 2020 года № 163;

"Об утверждении Типовой формы договора об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также форм ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 марта 2020 года № 164;

"Об утверждении Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 марта 2020 года № 166;

"Об утверждении квалификационных требований, предъявляемые к управляющему многоквартирным жилым домом", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 марта 2020 года № 169;

"Об утверждении Типового устава объединения собственников имущества", Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 15 апреля 2020 года № 205;

"Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума", Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 246;

"Об утверждении перечня коммунальных услуг и Типовых правил предоставления коммунальных услуг", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2020 года № 249;

"Об утверждении типовых договоров сотрудничества между объединением собственников имущества или простым товариществом, или управляющим многоквартирным жилым домом, или управляющей компанией и организациями, предоставляющими коммунальные услуги", Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2020 года № 250;

"Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки РК и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки", Приказ министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года № 117;

Совместный приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1022 и министра национальной экономики РК от 28 декабря 2015 года № 801 "Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК";

"Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", Приказ министра национальной экономики РК от 7 апреля 2023 года № 62;

"Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения", Приказ министра здравоохранения РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020;

"О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий", Приказ министра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года № КР ДСМ-78/2020;

"Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров", Приказ и.о. министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020;

"Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек", Приказ министра здравоохранения РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196/2020;

"Об утверждении Cанитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", Приказ министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

"Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", Приказ министра здравоохранения РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68;

"Об утверждении Правил представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров", Приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353.

Приказы Минфина - 5

"Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета", Приказ министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 185;

"Об утверждении учетной политики", Приказ министра финансов РК от 7 сентября 2010 года № 444;

"Об утверждении форм первичных учетных документов", Приказ министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562;

"Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности", Приказ министра финансов РК от 31 января 2013 года № 50;

"Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета", Приказ министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241.

Приказ МЧС

"Об утверждении Правил пожарной безопасности", Приказ министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55.

Приказ КНБ

"Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах органов национальной безопасности РК", Приказ председателя Комитета национальной безопасности РК от 21 июня 2022 года № 29.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о законодательных поправках в сфере жилищных отношений. Всего эксперты насчитали 37 пунктов, по которым изменились правила благодаря Закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Закон введен в действие 16 мая 2023 года.