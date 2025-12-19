#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Политика

Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания регионального филиала Университета ООН в Алматы

Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:10 Фото: senate.parlam.kz
Во время посещения Университета Организации Объединенных Наций (ООН) в Токио президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны.

По мнению президента, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.

"Я придаю особое значение развитию образования и международного академического сотрудничества, особенно в сферах, которые могут обеспечить ускорение глобальных преобразований. Эти приоритеты полностью соответствуют миссии Университета ООН. В этом году в Казахстане открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Опираясь на этот фундамент, Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом".Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава Казахстана заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между Университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.

Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:10
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире

О чем еще говорил Касым-Жомарт Токаев по время лекции, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях
14:21, Сегодня
Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
14:02, 03 августа 2025
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН
11:46, 09 июня 2023
Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: