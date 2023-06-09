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На презентацию Бензема в "Аль-Иттихаде" пришли 62 тысячи болельщиков

Футбол Презентация игрока Фото: twitter/ittihad_en
Накануне экс-игрок мадридского "Реала" Карим Бензема был официально представлен в качестве игрока "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии. На знакомство с новым футболистом арабского клуба прибыли 62 000 фанатов, сообщает Zakon.kz.

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Презентацию французского форварда клуб из Ближнего Востока организовал на своем родном стадионе, передает Mundo. Футболист на встрече с болельщиками поздоровался на арабском языке "ас-саляму алейкум".

По ходу мероприятия было организовано световое шоу, и Бензема продемонстрировал свой "Золотой мяч", который завоевал в прошлом году.

Карим Бензема на церемонии подписывал мячи и раздавал их болельщикам, которые заполнили стадион до отказа. Несколько юных фанатов получили от него в качестве презента футболки. Сам же футболист сделал несколько селфи на фоне трибун. В новом клубе француз будет играть под номером 9.

Новость об официальном переходе экс-форварда "Реала" в "Аль-Иттихад" появилась 6 июня. По предварительным подсчетам, контракт француза будет действовать до 2025 года и включает опцию продления еще на один сезон. Зарплата 35-летнего игрока составит 100 миллионов евро в год. 

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Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Карим Бензема
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