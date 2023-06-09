Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане будут мониторить места в студенческих общежитиях

В Казахстане будут мониторить места в студенческих общежитиях Фото: pixabay
Министерство просвещения намерено проводить мониторинг за местами в студенческих общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях добавлены пункт о проведении мониторинга фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии.

Он будет осуществляться оператором путем получения сведений из:

  • информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
  • государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства;
  • информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в общежитие, в части получения сведений о проживании в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Предусматривается, что если данные будут отсутствовать в информационной системе "StudDom", то оператор осуществляет выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов.

Как поясняется, информационная система "Национальная образовательная база данных" предназначена для сбора, обработки и анализа административных и иных данных в области образования, а также обеспечения информационного взаимодействия с другими объектами информатизации.

Государственная база данных "Физические лица" предназначена для автоматизированного сбора, хранения и обработки информации, создания Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров с целью внедрения единой идентификации физических лиц в РК и предоставления о них актуальных и достоверных сведений органам государственного управления и прочим субъектам в рамках их полномочий.

Информационная система "StudDom" предназначена для автоматизации процесса дистанционного мониторинга за проживанием студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в общежитиях путем обеспечения поставщиком доступа в общежитие через устройство, ограничивающее свободный проход людей (вход или выход), создавая физическую преграду перед входом, интегрированное с автоматизированной информационной системой "StudDom".

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 22 июня.

Читайте также

22 тысячи объектов Казахстана переадаптируют для людей с инвалидностью

В Казахстане изменили сроки проведения конкурса на звание "Лучший педагог"

ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления