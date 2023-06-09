В Казахстане будут мониторить места в студенческих общежитиях

Министерство просвещения намерено проводить мониторинг за местами в студенческих общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях добавлены пункт о проведении мониторинга фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии.

Он будет осуществляться оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в общежитие, в части получения сведений о проживании в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Предусматривается, что если данные будут отсутствовать в информационной системе "StudDom", то оператор осуществляет выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов.

Как поясняется, информационная система "Национальная образовательная база данных" предназначена для сбора, обработки и анализа административных и иных данных в области образования, а также обеспечения информационного взаимодействия с другими объектами информатизации.

Государственная база данных "Физические лица" предназначена для автоматизированного сбора, хранения и обработки информации, создания Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров с целью внедрения единой идентификации физических лиц в РК и предоставления о них актуальных и достоверных сведений органам государственного управления и прочим субъектам в рамках их полномочий.

Информационная система "StudDom" предназначена для автоматизации процесса дистанционного мониторинга за проживанием студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в общежитиях путем обеспечения поставщиком доступа в общежитие через устройство, ограничивающее свободный проход людей (вход или выход), создавая физическую преграду перед входом, интегрированное с автоматизированной информационной системой "StudDom".

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 22 июня.