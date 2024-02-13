В Казахстане места в студенческих общежитиях будут мониторить дистанционно
В частности, в правила добавлено, что мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:
- информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
- государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением за исключением иностранцев и лиц без гражданства;
- информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством, ограничивающим свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
Если такие сведения отсутствуют в информационной системе "StudDom", то оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
Как поясняется, поправки вводятся с целью закрепить условия дистанционного мониторинга за проживанием студентов в общежитиях, введенных в рамках механизма размещения целевого государственного заказа на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях.
Проверка достоверности и полноты полученных от поставщиков сведений о проживающих студентах осуществляется оператором уполномоченного органа в области образования путем проведения автоматизированных сверок с базами данных.
"Таким образом, нивелируются риски по фальсификации данных, касающихся фактически занятых мест в общежитиях, выявлению "мертвых душ" и несуществующих индивидуальных идентификационных номеров", - считают в министерстве просвещения.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 февраля.