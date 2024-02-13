В Казахстане места в студенческих общежитиях будут мониторить дистанционно

Министр просвещения подготовил приказ, которым вносятся поправки в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено, что мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством, ограничивающим свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Если такие сведения отсутствуют в информационной системе "StudDom", то оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Как поясняется, поправки вводятся с целью закрепить условия дистанционного мониторинга за проживанием студентов в общежитиях, введенных в рамках механизма размещения целевого государственного заказа на обеспечение студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях.

Проверка достоверности и полноты полученных от поставщиков сведений о проживающих студентах осуществляется оператором уполномоченного органа в области образования путем проведения автоматизированных сверок с базами данных.

"Таким образом, нивелируются риски по фальсификации данных, касающихся фактически занятых мест в общежитиях, выявлению "мертвых душ" и несуществующих индивидуальных идентификационных номеров", - считают в министерстве просвещения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 февраля.