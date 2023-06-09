ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили Zakon.kz, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 9 июня.
Отмечено, что в связи с проведением технических работ на стороне информационно-производственного центра (ИПЦ) МВД РК с 14:00 9 июня до 18:00 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах Казахстана:
- формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;
- выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
- выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;
- оформление документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.
"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
В начале апреля 2023 года в казахстанских спецЦОНах был приостановлен прием документов по легализации иностранных авто. Причина – некорректная работоспособность информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК.
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