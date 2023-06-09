ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг

В пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили Zakon.kz, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 9 июня.

Отмечено, что в связи с проведением технических работ на стороне информационно-производственного центра (ИПЦ) МВД РК с 14:00 9 июня до 18:00 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах Казахстана:

формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;

выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;

выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;

оформление документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.



"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

В начале апреля 2023 года в казахстанских спецЦОНах был приостановлен прием документов по легализации иностранных авто. Причина – некорректная работоспособность информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК.