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ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг

ЦОНы в Казахстане временно не будут оказывать ряд услуг Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили Zakon.kz, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 9 июня.

Отмечено, что в связи с проведением технических работ на стороне информационно-производственного центра (ИПЦ) МВД РК с 14:00 9 июня до 18:00 10 июня 2023 года будет временно приостановлен прием заявок на получение следующих услуг во всех ЦОНах Казахстана:

  • формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;
  • выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
  • выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно прибывающим в Казахстан;
  • оформление документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.

"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

В начале апреля 2023 года в казахстанских спецЦОНах был приостановлен прием документов по легализации иностранных авто. Причина – некорректная работоспособность информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК.

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