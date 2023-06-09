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Молодые казахстанские велосипедисты завоевали три золотые медали на ЧА-2023

Велоспорт Победа ЧА-2023 Фото: Instagram/kcfkz
Удачно складываются дела для представителей казахстанского велоспорта на азиатском первенстве в Таиланде. После победы национальной команды Казахстана в миксте теперь радуют юниоры и андеры, в активе которых три медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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9 июня казахстанец Андрей Ремхе стал золотым призером в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди андеров. Гонщик проехал дистанцию 30 км за 36 минут и 11.058 секунды.

Велоспорт Победа Казахстан

Фото: Instagram/kcfkz

Днем ранее юниор Михаил Подлужный пополнил копилку сборной Казахстана на Чемпионате Азии по велоспорту на шоссе еще одной золотой медалью. Спортсмен выиграл в индивидуальной гонке с раздельным стартом, показав лучший результат – 38 минут и 46.35 секунды на дистанции 30 км. 

Велоспорт ЧА-2023 Золото

Фото: Instagram/kcfkz

Юниорcкая сборная Казахстана в смешанной командной эстафете стала чемпионом Азии на дистанции 15+15 км. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Алик Батырхан, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Виктория Марчук, Екатерина Удовыкина и Евгения Заам. Они проехали гонку за 42 минуты и 22.153 секунды.

Паравелоспорт призеры ЧА-2023

Фото: Instagram/kcfkz

Неплохо также выступила казахстанская дружина по паравелоспорту, которая заработала две бронзовые медали азиатского первенства. В индивидуальной гонке тандем среди женщин Жулдыз Кайнарова и Айгерим Нургали занял третье место. А в состязаниях группы C4 среди мужчин бронзовым призером стал Павел Бабенко.

Данный Чемпионат Азии стартовал с победы нашей национальной команды, которая не имела себе равных в миксте. Соревнования в Таиланде завершатся 13 июня. 

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