Молодые казахстанские боксерши завоевали 11 наград на ЧА-2023

На ринге Астаны подходит к завершению азиатское молодежное первенство по боксу, на котором казахстанки заработали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

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Юниорская сборная Казахстана выставила на финальные поединки Чемпионата Азии семь участниц, из которых три выиграли бои. Остальные довольствовались серебряными медалями, передает пресс-служба КФБ.

Результаты финальных встреч:

46 кг: Мафтуна Мусурмонова (Узбекистан) – Айым Танкибаева (Казахстан): 3:2.

48 кг: Шен Си-Ай (Тайпей) – Сила Биболсынкызы (Казахстан): 3:2.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

54 кг: Аяжан Сыдык (Казахстан) – Зухро Рустамова (Узбекистан): 5:0.

60 кг: Толганай Касымхан (Казахстан) – Чиром Жойшери (Индия): 4:0.

63 кг: Алина Кудайгенова (Казахстан) – Аселия Толегенова (Узбекистан): 5:0.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

70 кг: Аканша Фаласвал (Индия) – Акбота Есымбекова (Казахстан): 3:2.

75 кг: Мафтуна Янгиева (Узбекистан) – Аружан Зейноллаева (Казахстан): 5:0.

Всего наши молодые боксерши накопили на этом турнире 11 медалей, ранее они добыли четыре награды бронзового качества. Третьи места заняли Айша Сариева (52 кг), Айсулу Мухит (66 кг), Куралай Егынбайкызы (80 кг) и Панар Сейтканкызы (+80 кг).

Вслед за девушками на ринг Астаны поднимутся казахстанские парни, у которых тоже есть хорошие шансы стать чемпионами Азии.

Международная ассоциация бокса (IBA) учредила денежные призы для лучших боксеров этого турнира. Победителям вручат по 1000 долларов, по 500 долларов получат серебряные призеры, а за "бронзу" выделят по 250 долларов.

Ранее Казахстанская федерация бокса обратилась в МОК после скандального боя на Азиаде.