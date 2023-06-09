Ветераны госслужбы встретились с молодыми специалистами

В преддверии празднования Дня государственного служащего в Алматы прошла встреча ветеранов госслужбы и молодых ребят, желающих посвятить свою карьеру системе государственного управления, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось в Университете "Туран". Участники встречи сравнили прошлое и настоящее государственной службы, обсудили вопросы дальнейшей модернизации государственного управления, а молодое поколение услышало слова напутствия и бесценные советы.

Почетными гостями стали ветераны госслужбы, которые внесли весомый вклад в становление и развитие государственной службы Казахстана. В числе присутствующих были: Болат Сауранбаев, Магзам Касымов, Серик Сейдуманов, Борис Джапаров, Кенжехан Матыжанов, Бактияр Камалов и Рахат Шимашева.

Фото: Zakon.kz

Ветеран госслужбы Магзам Касымов отдал профессиональной деятельности все трудовые годы, занимаясь активной работой в законодательных органах. Сначала Касымов занимал пост руководителя аппарата Конституционного суда, затем был руководителем аппарата Мажилиса и Сената. Выступая перед молодежью, он отметил, что гордится тем, что внес вклад в создание главного документа страны.

"Отрадно, что моя виза стоит на всех основных документах страны. Мы принимали три Конституции, были поправки в Конституцию. Мы с коллегами довели документы до подписи президента и он стал Основным законом нашей страны. Система государственной службы влияет на все сферы жизни человека. Поэтому относитесь к своему делу со всей ответственностью и высокой нравственностью", – обратился к молодым специалистам Магзам Касымов.

Фото: Департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы

Вместе с тем Магзам Есенгельдинович поделился навыками правильного принятия административных решений и внес предложения по совершенствованию системы государственной службы.

За годы независимости государственная служба претерпела достаточно преобразований, следствием которых является повышение качества организации структуры государственного аппарата и предоставляемых им услуг.

Фото: Департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы

В свою очередь Серик Сейдуманов рассказал об этапах становления государственной службы в Казахстане, отметив возможные сложности в столь ответственной профессии.

"Важным условием пребывания на госслужбе является твердая позиция по принятию решений, строго регламентированных законодательством", – подчеркнул спикер.

Были освещены основные этапы становления и развития государственного аппарата, продвижения имиджа государственной службы, обсужден порядок соблюдения этических норм и умения стать клиентоориентированным служащим.

Фото: Департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы

В своем выступлении член Совета по этике, представитель Общественного совета города Алматы Борис Джапаров призвал молодых госслужащих к неприятию коррупции, к исключению в своей практике проступков и надлежащего исполнения возложенных обязанностей, а также посоветовал выработать умение постоянного планирования в своей работе.

Многие почетные гости встречи отметили, что такие навыки, как умение мыслить, свободно владеть государственным языком и уважать народные традиции, весьма значимы в деятельности государственного и административного служащего.

К слову, в городе Алматы порядка четырех тысяч государственных служащих, из них 340 – молодые ставленники, не так давно приступившие к исполнению своих должностных обязанностей.

Важным вопросом в деятельности молодого поколения является необходимость формирования наставнического потенциала, который может служить хорошей альтернативой в повышении навыков и познаний в сфере государственной службы.

Для укрепления потенциала контингента молодых служащих, соблюдения принципа преемственности возникла необходимость в создании площадки, которая смогла бы помочь молодым служащим адаптироваться в сфере госслужбы, получить новые навыки и способности в формировании личности государственных служащих.

"Любая служба должна начинаться с соблюдения традиций и основ нашей государственности", – такими словами завершилась встреча.

Целью таких мероприятий становится помощь в формировании у молодых специалистов духовно-нравственных ориентиров. А слова напутствия государственным служащим поспособствуют формированию устойчивой системы ценностей.

Также встреча сопровождалась вопросами молодых служащих и ответами на них их наставников.

Фото: Zakon.kz

Как заключила руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы Шынарай Әлімхан, в дальнейшем такие встречи будут проводиться на постоянной основе, так как на сегодняшний день при Департаменте утвержден состав Совета наставников, члены которого готовы поделиться своим опытом и дать совет молодым специалистам.