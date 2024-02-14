Ветеран-афганец встретился с курсантами Военного института
Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших.
Гость мероприятия Асылхан Жанабаев – воин-интернационалист, председатель ветеранской организации участников войны в Афганистане "Шурави", подполковник в отставке. Он поделился с курсантами воспоминаниями о военных годах в Афганистане.
Фото: ВИИРЭС
В 1980-1981 годах Асылхан Жанабаев проходил службу в Афганистане в провинции Герат в должности командира разведывательного взвода и роты 101-го мотострелкового полка. Был дважды ранен. За умелое руководство подразделением и личное мужество награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги".
Сейчас Асылхан Жанабаев является президентом Казахского общественного объединения по наградам и званиям. Он – автор дизайна девяти общественных орденов, которыми награждены свыше 30-ти видных государственных и общественных деятелей.
Сегодня авторские работы Асылхана Жанабаева, посвященные выдающимся полководцам и создателям мировых держав, хранятся в государственных музеях страны.
В завершении встречи будущие офицеры поблагодарили ветерана-афганца за памятный урок мужества, который он им преподнес.