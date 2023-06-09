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Законодательство РК

Усилена группировка спасателей, тушащих пожар в Абайской области

Усилена группировка спасателей, тушащих пожар в Абайской области Фото: МЧС РК
Министр по ЧС РК Юрий Ильин распорядился усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области, передает Zakon.kz.

В соответствии с распоряжением министра к месту пожара дополнительно направлены силы и средства от ДЧС ВКО, Карагандинской области, г. Астана, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

На место пожара также направлен председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов.

Также планируется вылет еще двух вертолетов Казавиаспаса.

На данный момент на месте работают силы и средства в количестве 158 человек личного состава из сотрудников "Семей орманы", ДЧС области Абай, МИО и Минобороны.


22 мая 2023 года в Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар. Сообщалось, что огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка. В тушении крупного лесного пожара были задействованы 10 вертолетов. Пожар удалось локализовать вечером 25 мая. Служба лесного хозяйства резервата показала с вертолета последствия крупного пожара.

8 июня пожар вновь разгорелся.

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