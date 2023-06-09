В парке Алматы упавшее дерево разрушило часть летника

В Центральном парке культуры и отдыха Алматы ветка многолетнего дерева упала и разрушила часть летней террасы кафе, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое снял очевидец, люди едва успели покинуть заведение.

К счастью, никто не пострадал.

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы рассказали подробности произошедшего.

"Специалистами Управления экологии и окружающей среды осуществлен выезд на территорию Центрального парка культуры и отдыха, в ходе которого установлено, что произошло падение ветки дерева породы ясень, пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.

Также сказано, что само дерево находится в удовлетворительном состоянии.

"Дерево произрастает на прилегающей территории кафе, которое принадлежит ТОО "Алтын Тараз". В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы собственник должен производить работы по уходу, в том числе по санитарной обрезке деревьев, произрастающих на прилегающей территории. Управлением направлена рекомендация в адрес владельца территории о проведении санитарной обрезки", – заключили в управлении.

Материал по теме Упало дерево на автомобиль: кто возместит ущерб?

В марте 2022 года в Алматы дерево упало на Toyota Camry: обошлось без жертв и пострадавших.