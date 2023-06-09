Полицейский сбил пешехода в Жамбылской области
Фото: пресс-служба МВД РК
В селе Луговой Жамбылской области полицейский сбил пешехода на зебре. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, сотрудника привлекли к ответственности.
Видео активно распространяют по Казнету.
В полиции уточнили, что по данному факту проводят служебную проверку.
"В связи с отказом пешехода от прохождения судебно-медицинской экспертизысотрудник полиции привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения")".Пресс-служба ДП Жамбылской области
Отмечено, что данное нарушение влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
5 июня полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы. Назначены соответствующие экспертизы, заявили в пресс-службе.
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