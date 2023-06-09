Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Полицейский сбил пешехода в Жамбылской области

Полицейский сбил пешехода в Жамбылской области Фото: пресс-служба МВД РК
В селе Луговой Жамбылской области полицейский сбил пешехода на зебре. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, сотрудника привлекли к ответственности.

Видео активно распространяют по Казнету.

В полиции уточнили, что по данному факту проводят служебную проверку.

"В связи с отказом пешехода от прохождения судебно-медицинской экспертизысотрудник полиции привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения")".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Отмечено, что данное нарушение влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

5 июня полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы. Назначены соответствующие экспертизы, заявили в пресс-службе.

Читайте также

Видео с уставшими пожарными умилило Казнет

Анастасия Московчук
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Ситуация в Украине 8 июня
Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления