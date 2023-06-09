Полицейский сбил пешехода в Жамбылской области

Фото: пресс-служба МВД РК

В селе Луговой Жамбылской области полицейский сбил пешехода на зебре. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, сотрудника привлекли к ответственности.

Видео активно распространяют по Казнету. В полиции уточнили, что по данному факту проводят служебную проверку. "В связи с отказом пешехода от прохождения судебно-медицинской экспертизысотрудник полиции привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения")". Пресс-служба ДП Жамбылской области Отмечено, что данное нарушение влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 5 июня полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы. Назначены соответствующие экспертизы, заявили в пресс-службе. Читайте также Видео с уставшими пожарными умилило Казнет

Следите за новостями zakon.kz в: