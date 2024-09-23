Полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

Сотрудник полиции за рулем личного автомобиля в Усть-Каменогорске совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz детали трагедии.

Следите за новостями zakon.kz в: