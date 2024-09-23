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Полицейский насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 12:36 Фото: Zakon.kz
Сотрудник полиции за рулем личного автомобиля в Усть-Каменогорске совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz детали трагедии.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в обед 18 сентября 2024 года.

"По улице Малой объездной сотрудник полиции, управляя личным автомобилем ВАЗ 21140, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте".Пресс-служба ДП ВКО

В дополнении сказано, что пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Шымкенте поезд насмерть сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Состав не успел развить большую скорость, но остановить его машинист уже не смог.

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