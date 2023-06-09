Проходные баллы ЕНТ установили вузы Казахстана

Казахстанские высшие учебные заведения установили проходные баллы Единого национального тестирования (ЕНТ) для поступления в 2023 году. Об этом 9 июня рассказали в Национальном центре тестирования (НЦТ).

Пороговые баллы вузов на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте НЦТ.

"Уважаемые абитуриенты-2023! Предоставляем вашему вниманию информацию о пороговых баллах всех вузов страны на 2023-2024 учебный год. Просим ознакомиться внимательно. Удачи вам!" – говорится в сообщении центра.

Согласно документу, самый низкий пороговый балл составляет 25. В частности, такой балл доступен по таким специальностям, как "Дирижирование", "Международные отношения и дипломатия", "Менеджмент и управление", "Аудит и налогообложение", "Финансы, экономика, банковское и страховое дело", "Маркетинг и реклама", "Окружающая среда", "Информационные технологии", "Химическая инженерия и процессы", "Электротехника и энергетика", "Горное дело и добыча полезных ископаемых" и так далее.

А самый высокий пороговый балл установлен по специальности "Стоматология", и он равен 130.

22 мая 2023 года вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев рассказал о новшествах сдачи ЕНТ в 2023 году. Он напомнил, что сдача основного ЕНТ-2023 началась 18 мая и продлится до 5 июля. Тесты в этом году будут сдавать более 166 тыс. абитуриентов.