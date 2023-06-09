Акимат Алматы подал в суд на недобросовестных подрядчиков

Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения и благоустройство территории в Турксибском районе. Об этом Zakon.kz стало известно 9 июня.

Отмечено, что виновные в отставании от графика подрядчики будут отвечать перед законом.

"По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в отношении ответственных за строительство МЖК "Жас Канат" организаций – ТОО "Hadid" и "Промкомплект Б" – ведутся судебные разбирательства, готовится иск против ТОО "СК ШАХ", эта подрядная организация занимается благоустройством территории жилого комплекса". Пресс-служба акимата Алматы

Акимат добивается взыскания неустойки и признания их недобросовестными участниками государственных закупок за срыв сроков и некачественное выполнение работ.



"Сейчас в МЖК "Жас Канат" из 41 дома введены в эксплуатацию 30 объектов, еще 11 подрядчики планируют поэтапно сдать до конца сентября. Отставание от графика составляет уже больше года". Пресс-служба акимата Алматы

Отношения акимата с подрядчиками, ответственными за инженерные коммуникации в соседних микрорайонах, тоже дошли до суда.

"Организация "Жасыл Ел Курылыс", получившая средства на строительство водопровода и канализации в мкр. "Жас Канат", признана недобросовестной. На компанию "Нурай Строй" акимат готовит судебный иск. Подрядчик занимался коммуникациями в мкр. "Нуршашкан". Регулярные прорывы – более 30 в месяц – и многочисленные провалы на асфальтобетонном покрытии говорят о некачественной работе компании". Пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы в ходе объезда городских объектов указал на недопустимость использования заведомо низкокачественных материалов и проведения халтурных работ.

Такой подход, как уточнили в акимате, полностью дискредитирует подрядчиков и сводит к минимуму шансы на их дальнейшее сотрудничество с городом.

8 июня в Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов.