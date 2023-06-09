Спортивный долгострой: акимат Алматы выиграл суд у подрядчика

В деле спортивного долгостроя суд встал на сторону акимата. Об этом Zakon.kz 9 июня сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Теннисный центр в Алатауском районе должен был открыть свои двери для посетителей еще два года назад, но здание не готово к эксплуатации до сих пор.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Подрядная организация ТОО "ПМК-7К", которая получила средства из бюджета на строительство спортивного центра, за неисполнение обязательств была признана недобросовестным участником госзакупок". Пресс-служба акимата Алматы

Суд обязал компанию выплатить штраф, а также вернуть неотработанный аванс.

Подрядчик попробовал оспорить решение, но судебная коллегия по гражданским делам оставила апелляционную жалобу без изменений.

Ранее еще один аким подал в суд на подрядчика. Глава города Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.