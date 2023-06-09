Перекрывших дорогу астанчан оштрафовали

8 июня жители одного из столичных жилых комплексов перекрыли проезжую часть. Zakon.kz в прокуратуре Астаны 9 июня рассказали, какую ответственность за перекрытие дорог понесут нарушители.

Как отмечено в сообщении ведомства, граждане выражали несогласие с действиями председателя ОСИ по фальсификации протоколов собрания и перекрыли дорогу.

В прокуратуре добавили, что жители, грубо нарушив требования ПДД, не исполнив требования сотрудников полиции, поставили под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

"В результате 9 правонарушителей доставлены в органы полиции и привлечены к административной ответственности по ст. 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка) и ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением адмштрафа в размере 8 МРП каждому". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Прокуратура Астаны предупреждает о недопущении нарушений законодательства, неукоснительном исполнении законных требований сотрудников правоохранительных органов и напоминает, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее отмечалось, что протестовавшие требовали сместить руководство кондоминиума. Тогда в акимате района Байконыр отметили, что группа людей перекрыла дорогу, лоббируя интересы проигравшей стороны ОСИ (КСК).