Из-за недовольства к кафе астанчане перекрыли проезжую часть

Жителей столицы незаконно перекрывших проезжую часть, оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Жители дома вечером 23 сентября вышли на проезжую часть у тротуара, пишет Департамент столичной полиции.



Таким образом они выразили свое недовольство в связи с тем, что владелец кафе "Кент" установил небольшой забор между их домом и своим заведением.

В течение нескольких минут жители перекрыли проезжую часть и мешали движению транспорта, создавая аварийную ситуацию.





Они подвергли опасности здоровье и жизнь участников дорожного движения, а также грубо нарушили ПДД.

"Их действия были незаконными, поэтому нарушителей общественного порядка привлекли к ответственности и оштрафовали. Подобное поведение недопустимо, поскольку может повлечь серьезные последствия. Такие неправомерные действия наказываются по всей строгости закона. Призываем жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и решать все споры исключительно в правовом поле", – сообщили полицейские.