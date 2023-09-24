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Из-за недовольства к кафе астанчане перекрыли проезжую часть

проезжая часть Фото: Instagram/police__astana
Жителей столицы незаконно перекрывших проезжую часть, оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Жители дома вечером 23 сентября вышли на проезжую часть у тротуара, пишет Департамент столичной полиции.

Таким образом они выразили свое недовольство в связи с тем, что владелец кафе "Кент" установил небольшой забор между их домом и своим заведением.

В течение нескольких минут жители перекрыли проезжую часть и мешали движению транспорта, создавая аварийную ситуацию.


Они подвергли опасности здоровье и жизнь участников дорожного движения, а также грубо нарушили ПДД.

"Их действия были незаконными, поэтому нарушителей общественного порядка привлекли к ответственности и оштрафовали. Подобное поведение недопустимо, поскольку может повлечь серьезные последствия. Такие неправомерные действия наказываются по всей строгости закона. Призываем жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и решать все споры исключительно в правовом поле", – сообщили полицейские.

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