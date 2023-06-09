Схему нового автобусного маршрута показали в акимате Алматы

В Турксибском районе Алматы с 12 июня будет запущен новый маршрут. Об этом Zakon.kz рассказали в акимате города.

По данным ведомства, маршрут №9 соединит мкр. "Жас Канат" с пр. Райымбека.

"Маршрут будет курсировать от остановочного пункта станции метро "Райымбек батыр" по проспекту Назарбаева, далее по проспекту Райымбека - ул. Суюнбая, далее по ул. Хмельницкого до микрорайона "Жас Канат". Далее маршрут разворачивается и едет в обратном направлении". Управление городской мобильности Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сказано, что на линии будут курсировать 8 автобусов с интервалом 8 минут.

О запуске нового маршрута сообщил 8 июня аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

20 марта 2023 года Транспортный холдинг Алматы заявил о запуске нового маршрута №43. Он будет курсировать по маршруту: ул. Бригадная - ул. Сагадата Нурмағамбетова - ВОАД - разворот на пр. аль-Фараби/пр. Достык - ул. Толе би - ул. Калдаякова - ул. Макатаева - ул. Каирбекова/ул. Жибек жолы.