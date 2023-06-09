В Семее введен режим ЧС из-за лесного пожара

Решением акима города Семей Нурбола Нурсагатова объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера, сообщает Zakon.kz.

"В связи с возникновением пожара на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" (Батпаевское лесничество 66, 67, 55, 42 кварталах) объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Семей", – говорится в документе.

Между тем, в Бородулихинском районе Абайской области все еще сохраняется режим ЧС.

Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. гектаров. В тушении пожара в Абайской области в настоящее время задействованы более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Кроме того, привлечено шесть вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.