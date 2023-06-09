Дархан Кыдырали призвал журналистов соблюдать закон

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook рассказал, что ознакомился с новостями о Думане Мухамедкариме, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, его обвиняют в нарушении закона, а не в журналистской деятельности.

"Казахстан – правовое государство, мы все равны перед законом. Поэтому я призываю своих коллег не нарушать закон и относиться к нему с уважением". Дархан Кыдырали

Он отметил, что в коридоре Мажилиса Парламента РК журналисты также спрашивали его об этом.

"Под задержанием из-за "политических взглядов" имелось в виду, что он обвинялся в нарушении общественного порядка". Дархан Кыдырали

27 апреля 2023 года глава МИОР заявил, что задержание журналиста Владимира Северного и его жены не связано с их профессиональной деятельностью. Он отметил, что МИОР запросил информацию у соответствующей структуры.

